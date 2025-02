Sanremo, Serena Brancale: porto la mia identità senza sovrastrutture

Milano, 5 feb. (askanews) - Serena Brancale sarà in gara al Festival di Sanremo 2025. A dieci anni dalla prima volta, l'artista tornerà a calcare il palco più importante della musica italiana, in occasione della 75^ edizione della kermesse, con il brano dal titolo "Anema e Core" (Isola degli Artisti under exclusive license to ADA / Warner Music Italy). "Sanremo è il palco che ho sognato per questi dieci anni e ci sto ritornando con una serenità e anche una serietà diversa perché sono maturata in questi dieci anni, ho fatto un po' di

esperienza. Quindi ritorno con la voglia di cantare, per me Sanremo è la felicità di ritornare su quel palco più grande. Io porto la mia identità senza sovrastrutture, porto un brano che mi rappresenta ora ma rappresenta anche la Serena di Galleggiare".

L'artista porterà sul palco un brano che celebra l'essenza più autentica dell'amore, un sentimento puro che si esprime senza riserve.

"Questo brano nasce da un'operazione di coscrittura con Federica Abbate e Jacopo Ettorre e nasce dall'idea di scrivere qualcosa che avesse a che fare con l'attitudine a mangiarsi, prendere a morsi le cose, a viversi al 100% l'amore, la passione. Anema e Core parla proprio di questo stile di vita, nel vedere a colori qualsiasi esperienza no. Ed è un brano in italiano e in dialetto barese però che lascia questo titolo in napoletano perché un po' volevo mantenere l'espressione che mi piace dell'Anema e Core che utilizzo quando parlo ma è anche per omaggiare Pino Daniele che è stato il cantautore che mi ha ispirato da sempre, mi ha sbloccato nello scrivere nel mio dialetto quello pugliese, quello barese".

Ha deciso di portare questo legame viscerale con la sua terra anche durante la serata delle cover, quando sarà accompagnata sul palco dell'Ariston da Alessandra Amoroso, una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Le due artiste, unite da una grande stima artistica e un forte attaccamento alla loro terra, canteranno insieme "If I Ain't Got You", iconico brano di Alicia Keys.