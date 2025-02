Sanremo, Rkomi: il festival è un ponte, mi metto a nudo

Milano, 7 feb. (askanews) - Rkomi, tra gli artisti più amati e premiati della sua generazione, parteciperà al 75esimo Festival di Sanremo: sarà nuovamente in gara con il brano "Il ritmo delle cose" nella categoria Big, dove aveva già avuto modo di cimentarsi nel 2022 con Insuperabile. "Allora, il brano parla di ritmo, di cose, è libera l'interpretazione nel senso che ognuno di noi ha il proprio ritmo, la propria camminata, il proprio modo di mangiare, quindi starà un po' a voi vederci quello che volete vederci. E' nata, mi ricordo, a Lugano, in un weekend semplice vidi una libellula passare una sera passata davanti a un orologio, da lì ho fatto un po' di considerazioni con dei miei amici sul tempo, questo per fare un po' il filosofo e poi da lì un sacco appunto di pensieri anche stupidi, specialmente stupidi inizialmente".

Nella serata delle Cover Rkomi farà il duetto con Francesca Michielin, anche lei in gara, ed insieme eseguiranno "La nuova stella di Broadway" di Cesare Cremonini. Per Rkomi il festival significa molto: "Sanremo per me significa tantissime cose, significa denudarsi, significa portare qualcosa di tuo, divertirsi anche, significa è semplicemente un ponte come fu tre anni fa verso il prossimo progetto, nuove cose e anche mi riabbracciare finalmente il mio pubblico e non insomma".