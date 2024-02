Sanremo, Mengoni: non uscire da fragilità, trovare stumenti per gestirla

Sanremo, 6 feb. (askanews) - "Non bisogna uscire dalla fragilità, ma trovare degli strumenti per gestirla. Perché la fragilità fa parte dell'essere umano": lo ha detto Marco Mengoni, durante la conferenza stampa a Sanremo, mettendo a nudo la sua fragilità.

"Vado da una terapeuta una volta a settimana - confessa - mi dedico un'ora a settimana per me, sono molto felice di questo, sono felice di giocare con tutti i mie pensieri, anche quelli più estremi. Chiamo giochi i miei pensieri. Il lavoro lo fai tu - aggiunge Mengoni che questa sera affiancherà in conduzione Amadeus - non la terapeuta, la maggior parte del lavoro che fai tu è quando esci e quando metti in ordine e in riga tutti i tuoi pensieri e poi provare a cambiare. Ma non devi rifiutare nulla, tutte le emozioni e le sensazioni, impari pian piano a gestire", conclude.