Sanremo, Mazzeo: qui per far conoscere il territorio del Mugello

Sanremo, 6 feb. (askanews) - La regione Toscana al Festival di Sanremo, il motivo lo spiega il Presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo da Casa Sanremo: "Insieme ai sindaci del Mugello siamo qui per far conoscere la bontà dei prodotti agroalimentari di una delle terre più belle della Toscana. È un modo per ricordare le difficoltà che questo territorio ha vissuto prima con l'alluvione, poi con il terremoto. È un modo per far conoscere un territorio fuori dai circuiti classici, Firenze, Pisa, la Toscana dei grandi monumenti, i prodotti di qualità ed è un modo per partecipare alla festa popolare più grande del nostro Paese".