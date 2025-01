Sanremo, Jovanotti: sto preparando una sorpresa, ho carta bianca

Città del Vaticano, 31 gen. (askanews) - Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti a margine della conferenza stampa in Vaticano, per la presentazione della mostra 'En route', realizzata dalla Biblioteca Apostolica Vaticana in occasione del Giubileo 2025, ha parlato della sua partecipazione come super ospite alla prima serata del Festival di Sanremo: "Sto preparando una bella sorpresa, perché ha a che fare con la musica, con la passione per la musica. Non so neanch'io perché ci sto lavorando, siccome è piuttosto complicato da fare non so come verrà, ma se ci riusciamo sarà molto bella, molto spettacolare. Una sorpresa complicata, mi hanno dato carta bianca, io non sono mai solo sul palco lo dice anche la canzone".

Rispetto al duetto tra un'israeliana e una palestinese sempre sul palco dell'Ariston ha aggiunto: "Queste cose nella musica continuano ad accadere, continuano ad accadere costantemente, per cui io queste cose qui le guardo sempre con speranza proprio, anche proprio con entusiasmo, come dice per citare un film, la musica ha questo potere, questa forza qui, ce l'ha sempre avuta. Sarà un bel momento, non so se una cosa del genere ferma una guerra, sicuramente pianta un seme, sicuramente pianta un seme per chi assiste a questa cosa qua, e l'importante è che non ci si fermi mai, non è tanto appunto il contenuto di una canzone in termini proprio di parole, quanto proprio l'aspetto emotivo dell'incontro di due esseri umani che non sarebbero in quella stanza insieme se non ci fosse la musica, ma meno male che c'è la musica".