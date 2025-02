Sanremo, green carpet all'Ariston: domina il nero ma c'è tanto bianco

Sanremo, 11 feb. (askanews) - Escono uno a uno dal Teatro Ariston con in mano i fiori di Sanremo. Ad aprire il green carpet alla vigilia del Festival è stato Rocco Hunt. Tra i cantanti in gara domina l'outfit in nero, ma c'è anche tanto total white. Alla sfilata tra due ali di folla in festa manca Kekko dei Modà, che è caduto dalle scale durante le prove e ha riportato una contusione alle costole. Francesca Michielin invece ha sfilato con le stampelle, l'infortunio alla caviglia non l'ha fermata.

E' Achille Lauro ad attirare l'attenzione con un cappello a tesa larga e con la veletta su un nero e un cappotto lungo fino ai piedi. Irama da moderno cavaliere sfila vestito in pelle nera con l'elmo da guerriero sotto il braccio.

Tra le donne spicca per eleganza Giorgia, anche lei in nero, mentre Rose Villain colpisce per l'acconciatura. Tra abiti lunghi, minigonne e spacchi, le concorrenti di Sanremo si divertono a giocare col look. Si rivedono anche pellicce e copri spalla, ma è il cappotto a farla da padrone. A chiudere la sfilata degli artisti in gara Tony Effe che sotto il cappotto bianco si presenta a petto nudo con le immancabili catene al collo. Dal balconcino di Generali, postazione privilegiata da cui abbiamo seguito la sfilata, si percepisce la gioia del pubblico quando gli artisti lanciano il bouquet di fiori. Sanremo è pronta per la gara canora dell'anno.