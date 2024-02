Sanremo, BigMama in rosticceria: amo cucinare, il mio piano A

Sanremo, 6 feb. (askanews) - Travolgente e vulcanica, Marianna Mammone, in arte BigMama, è in gara al Festival di Sanremo con "La rabbia non ti basta" in cui porta sul palco i temi del bullismo, della violenza, ma anche la forza e il riscatto. La rapper ha inviato a pranzo i giornalisti nella "sua rosticceria" e li ha accolti indossando un grembiule bianco con la scritta BigMama. "La rosticceria è il sogno della mia vita, amo cucinare, lo faccio sempre. Il mio piatto preferito è pasta patate e provola. Questo è il mio piano A, sempre che non mi scotti". BigMama, 23 anni nata in un paesino della provincia di Avellino, porta al festival la sua energia ed è pronta ad infiammare il palco dell'Ariston.