Sanremo: Angelina Mango: Eurovision? Non pensavo neanche di arrivare qui

Sanremo, 9 feb. (askanews) - "Sinceramente non mi vedevo neanche sul palco di Sanremo, figuriamoci a Eurovision, è una cosa molto lontana, non riesco a vedermici. Inglese, italiano, è già tanto cantare" ha raccontato Angelina Mango in conferenza stampa.

"Sul palco dell'Ariston mi sono sentita a casa, non esistono amori non corrisposti, quando provo un sentimento forte è difficile che ci siano sbilanciamenti, ed è quello che mi è accaduto sul palco dell'Ariston, è stato un amore reciproco col pubblico e l'orchestra, sono scesa come da una giostra urlando: Voglio rifarlo" ha concluso.