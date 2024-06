Sanità, Meloni: si potrano prenotare visite ed esami anche sabato e domenica

Roma, 4 giu. (askanews) - "Prevediamo ancora", ha continuato la premier Meloni, che si possano prenotare visite ed esami "fuori dal normale orario, anche di sabato e di domenica. Interveniamo" inoltre "sulla carenza di medici: per il 2024 il tetto di spesa per le assunzioni sale dal 10 al 15% e dal 2025 lo aboliamo del tutto e lo sostituiamo con un meccanismo capace di calcolare realmente il fabbisogno del personale territorio per territorio. Contemporaneamente puntiamo a contrastare la pratica odiosa dei cosiddetti medici a gettoni, problema del quale ci siamo occupati fin dal nostro insediamento mandando i Nas nelle strutture sanitarie e riscontrando abusi incredibili". Poi "detassiamo le retribuzioni dei medici per le prestazioni aggiuntive che servono ad abbattere i tempi delle liste d'attesa" e "prevediamo un maggiore coinvolgimento degli specializzandi".

"In tutto questo - ha sottolineato Meloni nel video pubblicato sui social - stiamo aumentando i posti a Medicina, arriveremo ad avere a disposizione 30mila studenti in più in pochi anni e stiamo lavorando anche per superare finalmente la lotteria dei test d'ingresso a Medicina". A tutto questo "accompagniamo un sistema di controlli istituendo uno specifico organismo presso il ministero della Salute e prevedendo che i dirigenti delle aziende sanitarie che rispetteranno gli obiettivi di riduzione delle liste d'attesa avranno più soldi mentre quelli che non li rispetteranno ne avranno di meno".