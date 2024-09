Sanità, così l'IA rivoluziona i servizi per l'Anatomia Patologica

Milano, 16 set. (askanews) - Un software di ultima generazione che, grazie alle nuove frontiere dell'Intelligenza Artificiale, porta a una rivoluzione nei servizi di Anatomia Patologica. Si chiama Synapse Pathology, la soluzione sviluppata da Fujifilm Healthcare per garantire diagnosi più rapide e accurate e processi di lavoro più semplici, attraverso un sistema di digitalizzazione delle immagini che permette ai patologi di condividerle e analizzarle in tempo reale, da qualsiasi luogo nel mondo, migliorando la diagnostica e il monitoraggio delle malattie.

Synapse Pathology, presentata ai massimi esperti del settore riuniti a Firenze per il 36esimo Congresso Europeo di Patologia (Ecp), offre infatti una soluzione completamente digitale end-to-end per i servizi di Anatomia Patologica e si presenta come una piattaforma abilitata all'AI con funzioni integrate di reportistica e analisi.

Synapse Pathology è solo una delle applicazioni della piattaforma Synapse, che comprende un sistema per l'archiviazione e la trasmissione delle immagini, un sistema di visualizzazione ed elaborazione avanzata, sistemi di gestione del flusso di lavoro e un visualizzatore universale per l'immagine clinica. Una piattaforma di informatica medica di alta qualità sviluppata da Fujifilm Healthcare proprio con l'obiettivo di ottimizzare i processi medici decisionali gestiti da professionisti e perciò di fornire servizi migliori soprattutto a beneficio dei pazienti. Un'opportunità soprattutto aziende e oganizzazioni sanitarie per aumentare la propria efficacia operativa e ridurre i costi, mantenendo processi equivalenti.