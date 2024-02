Sanità, A. Fontana: Lombardia molto avanti sull'innovazione

Milano, 9 feb. (askanews) - "Siamo molto avanti nel senso che abbiamo già sperimentato parzialmente la cartella elettronica che entro i prossimi mesi cercheremo di estendere a tutta la Regione. Ma voglio ricordare anche quello che stiamo facendo in campo di telemedicina con la quale stiamo portando avanti una serie di sperimentazioni che ci dovrebbero consentire entro la fine del prossimo anno di estendere queste televisite, telemonitoraggi, telecontrolli su tutto il territorio regionale". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato da askanews alla "Winter School 2024" promossa da Motore Sanità a Cernobbio.

"Non voglio dimenticare il Cup unico che secondo me è anch'esso qualcosa di fondamentale per contribuire all'abbattimento delle liste d'attesa - ha aggiunto il governatore lombardo -. Perchè è con il Cup Unico, per il quale è già stata chiusa la gara e credo che verrà assegnata nelle prossime settimane, dovremo avere la possibilità di monitirare la situzione di tutti gli ambulatori e di tutti gli ospedali pubblici e privati della nostra Regione. E quindi distribuire in modo più opportuno le richieste dei cittadini".