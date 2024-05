Sanchez: riconoscere lo Stato di Palestina è l'unica via per la pace

Roma, 28 mag. (askanews) - Riconoscere lo Stato palestinese è un passo "essenziale" per raggiungere la pace in Medio Oriente. Lo ha affermato il premier spagnolo Pedro Sanchez in un discorso alla Moncloa, prima della riunione settimanale del Consiglio dei Ministri in cui verrà approvato questo riconoscimento congiuntamente all'Irlanda e Norvegia.

"Il riconoscimento dello Stato di Palestina non è solo una questione di giustizia storica rispetto alle legittime aspirazioni del popolo palestinese, ma è anche una necessità perentoria se tutti vogliamo raggiungere la pace. È l'unico modo di avanzare verso la soluzione che tutti riconosciamo come l'unica possibile. Per realizzare un futuro di pace, quello di uno Stato palestinese che coesista accanto allo Stato di Israele in pace e sicurezza".