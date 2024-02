San Valentino? Per i pattinatori Torvill-Dean è il "Bolero Day"

Roma, 14 feb. (askanews) - A 40 anni dalla vittoria alle Olimpiadi di Sarajevo nella danza sul ghiaccio, la coppia di pattinatori britannici formata da Jayne Torvill e Christopher Dean, è tornata nella città olimpica per celebrare l'anniversario della medaglia d'oro. Per loro, da allora, il 14 febbraio non è San Valentino ma il Bolero Day, brano che interpretato magistralmente sul ghiaccio li portò a vincere.

"Oggi è San Valentino. Buon San Valentino a tutti - ha detto il pattinatore - io e Jayne diciamo sempre 'Buon Bolero Day' perché è il giorno in cui abbiamo vinto le Olimpiadi. Ed è grazie al Bolero e a quel numero che abbiamo goduto di questa longevità". "Da allora abbiamo girato il mondo esibendoci con il Bolero e la gente veniva da noi e diceva: 'Mi ricordo dov'ero quando ho visto il Bolero che avete ballato a Sarajevo'. Saremo sempre legati al nostro pattinaggio a Sarajevo e siamo felici che Sarajevo faccia parte della nostra vita".

"È così bello essere tornati - ha aggiunto Jayne - tutti sono stati così gentili con noi. Sarebbe bello tornare tra altri 10 anni. Speriamo di poterlo festeggiare. Ma siamo felici di essere qui oggi, proprio nel giorno in cui abbiamo vinto le Olimpiadi". I due, di 66 anni, a un anno dal previsto ritiro dopo 50 anni sul ghiaccio insieme, sono tornati in città anche per esibirsi davanti ai bambini del posto, molti dei quali hanno appena iniziato a pattinare.