Salvini: von der Leyen non mi vuole? È reciproco. Macron guerrafondaio

Roma, 24 mag. (askanews) - "Non mi permetto di auspicare nulla riguardo alla presidente Meloni: ha totale libertà e facoltà di dialogare con chi crede. Sono io che non ho votato e non voterò mai una persona come la Von der Leyen che ha guidato una delle commissioni peggiori da che esiste la commissione europea, hanno fatto danni peggio della grandine": lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri.

"Quindi se Von der Leyen non vuole avere a che fare con me e Le Pen penso che il giudizio sia assolutamente reciproco. Spero che l'Europa scelga il cambiamento che non si chiama Ursula. Le sue dichiarazioni mi hanno solo fatto piacere", ha concluso.

"Noi potremo sostenere in Europa solo una maggioranza di centrodestra" ha aggiunto Salvini rispondendo a una domanda su un eventuale cambio dello Spitzencandidat del PPE. "No, Macron non è sicuramente di centrodestra" ha aggiunto, "Macron è un guerrafondaio e io non voglio avere niente a che fare con chi parla di mandare i soldati in Ucraina. Quindi, o c'è un candidato di una maggioranza di centrodestra come quella italiano e noi ci siamo, o qualunque candidato che preveda il sostegno dei socialisti o di Macron non può avere il sostegno della Lega".