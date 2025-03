Salvini: Starlink? Non decido io ma non vedo alternative

Napoli, 22 mar. (askanews) - L'Italia adotterà Starlink, il sistema di satelliti di Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo grande alleato di Donald Trump? "C'è un ministro della difesa che se ne occuperà in maniera scrupolosa e tecnica", ha detto Matteo Salvini rispondendo ai cronisti a Napoli. "L'importante quando si parla di sicurezza è non farlo per simpatie o antipatie, perché mi sta simpatico o antipatico Musk. Conto che chi dovrà valutare che non sono io lo faccia valutando la migliore offerta tecnica. Vedremo se ci sono altre opzioni, non mi sembra".