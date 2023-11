Salvini: in legge bilancio almeno 500 milioni in più per rete idrica

Roma, 29 nov. (askanews) - "Stiamo mettendo in questa legge di bilancio, stiamo lavorando all'emendamento del governo, alcune centinaia di milioni, il mio obiettivo è almeno mezzo miliardo di euro per dare risposta al piano idrico nazionale, che ha avuto decine di risposte da tutte le Regioni italiane, da nord a sud, e conto di portarlo a casa. Così come nella rimodulazione del Pnrr abbiamo aggiunto un altro miliardo di euro per contrastare la dispersione idrica, perché poi ovviamente l'acqua ha interessi divergenti". Lo ha annunciato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini intervenendo all'Assemblea della Cia a Roma.

"Il mio obiettivo per quel che riguarda la rete idrica nazionale, sono convinto che riusciamo a spendere in tempo fino all'ultimo centesimo i soldi del Pnrr", ha poi sottolineato.