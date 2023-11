Salvini: flashmob contro Geronimo La Russa al Piccolo? C'è il sole...

Roma, 18 nov. (askanews) - "Una sinistra che ha occupato anche le anticamere e gli scantinati di organismo pubblico e privato in Italia per 50 anni... si vede che hanno visto il sole e hanno deciso di fare i flashmob". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, commentando, a margine di una visita a un gazebo della Lega a Milano, il flashmob organizzato davanti al Piccolo in protesta per la nomina di Geronimo La Russa, figlio del presidente del Senato, nel cda del teatro milanese.

"Va bene, evviva i flashmob e la democrazia. Certi toni del Pd e della sinistra che chiamano alle barricate, alla resistenza e alla insurrezione non fanno bene", ha concluso.