Salvini: dall'anno prossimo stop a test di Medicina, dipenderà da merito

Roma, 16 ott. (askanews) - "Un'altra promessa mantenuta per i nostri ragazzi: basta con il test di ingresso a Medicina, con la casualità, con le crocette, con la ruota della fortuna, dall'anno prossimo basta test, ragazzi e ragazze che si sentono di fare i medici cominciano e dopo i primi esami sarà il merito, la competenza, i voti a decidere chi va avanti e chi invece sceglierà altre strade. Un Paese che dà questa possibilità è un Paese sano". Lo ha detto il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini, parlando con i giornalisti in Senato a margine della presentazione del disegno di legge delega per l'abolizione del numero chiuso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria.

Salvini ha quindi osservato che "fare il medico è una vocazione e quindi che sia il merito e non la casualità a decidere è importante, lo aspettavano da 25 anni questo passaggio: dopo i primi mesi ed esami chi ha voglia, chi è capace, chi si sente a suo agio va avanti e gli altri cambieranno strada".

Intanto, ha aggiunto il vice premier riferendosi alla manovra di bilancio, "ci sono tre miliardi che dal mondo delle banche e delle assicurazioni andranno negli ospedali e questo è qualcosa di importante".