Salvini: arroganza austriaca, se Ue non farà niente andrò al Brennero

Roma, 21 set. (askanews) - "C'è la libera circolazione di uomini e merci. Se non ci arriva l'Europa, noi come governo italiano nel suo complesso stiamo raccogliendo la documentazione giuridica perché sia la Corte europea di Strasburgo a bloccare questo atto di arroganza e di violenza unilaterale del governo austriaco. E siccome sono anni che ci sono tavoli, confronti, dialoghi e richieste, domande, scritti e contro scritti, a mali estremi estremi rimedi: se dovremo andare, anche io fisicamente, insieme ai lavoratori sul Brennero a verificare chi entra e chi esce, come fanno gli austriaci, lo facciamo tranquillamente, serenamente". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, rispondendo a margine di un evento a Roma a una domanda dei cronisti sui limiti posti dall'Austria all'attraversamento del Brennero da parte dei mezzi pesanti.