Salvata dopo 75 ore, la speleologa Ottavia Piana è fuori dalla grotta

Bergamo, 18 dic. (askanews) - Ci sono volute 75 ore ma poco prima delle 3 del mattino i soccorritori hanno portato fuori dalla grotta Abisso Bueno Fonteno, Ottavia Piana, la speleologa 32enne ferita dopo essere caduta nel vasto sistema di gallerie sotterranee in provincia di Bergamo, circa 4 ore dopo essere entrata per svolgere una complessa attività di mappatura in un punto inesplorato.

Era intrappolata da sabato scorso; decine di tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico da 13 regioni italiane, hanno lavorato senza sosta per raggiungerla nell'intricato sistema di grotte, per poi assisterla e recuperarla, monitorata da medici e infermieri per le fratture e i diversi traumi riportati.

Una volta uscita dalla grotta è stata trasferita in eliambulanza presso l'ospedale di Bergamo. Già lo scorso anno la speleologa era rimasta intrappolata per 40 ore nella stessa grotta.