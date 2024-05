Salute: secchezza oculare in aumento, allarme anche per i bambini

Napoli 20 mag. (askanews) - Troppe ore a fissare monitor e cellulari: per bambini e giovanissimi si tratta un fattore di rischio per patologie dell'occhio che ha già portato ad oggi ad uno stato emergenziale. In Italia sono dieci milioni le persone che soffrono di secchezza oculare - Dry-Eye-, patologie in drastico aumento anche in età pediatrica. Se ne è discusso al congresso nazionale "Napoli 2024: Cataratta, Refrattiva e Superficie oculare - Come migliorare la qualità della vita delle persone" organizzato dal professore Vincenzo Orfeo, direttore Unità operativa di Oculistica della Clinica Mediterranea di Napoli.

"Possiamo parlare di un'emergenza, che colpisce sia i bambini sia le persone adulte sia gli anziani, ed è legata all'alterazione della superficie oculare: parliamo quindi di 'Dry-Eye', o come viene anche chiamato 'occhio asciutto', 'occhio secco' - dice il professore Vincenzo Orfeo, direttore Unità operativa di Oculistica della Clinica Mediterranea di Napoli - Il Dry-Eye si incrementa quando ci si espone in modo prolungato agli schermi del computer, dei tablet, dei cellulari, abitudine purtroppo sempre più diffusa tra i bambini. Dobbiamo evitare che i bambini passino ore davanti agli schermi, dobbiamo farli uscire all'aria aperta. Lasciandoli davanti agli schermi stiamo creando dei potenziali malati. I bambini hanno una grande superficie oculare, con grande possibilità di recupero, ma non è possibile stressarli in continuazione, perché il recupero ha un limite".

Tra gli adulti la categoria più esposta ai rischi di questa patologia sono quanti lavorano al computer in modo continuativo durante tutta la giornata. "E' importante prevenire, e affrontare quest'argomento - prosegue Orfeo - ci sono in Italia 10 milioni di persone che soffrono di Dry-Eye. Ma vi assicuro che nei prossimi anni, se non cambiamo le nostre abitudini, saranno molti di più".

Nel corso dell'Incontro che ha registrato la partecipazione di oltre 600 esperti e 155 relatori si è parlato anche di ricerca in abito oculistico, che vede Napoli vantare un'eccellenza riguardo le terapie geniche di malattie rare.

"Siamo impegnati da anni nella ricerca di cure di malattie rare, le distrofie retiniche ereditarie genetiche, che colpiscono i bambini alla nascita o nei primi anni di vita, rendendoli ciechi e per le quali non esistono cure - dice Francesca Simonelli, ordinario di Malattie dell'apparato visivo presso l'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Oggi abbiamo una terapia genica che corregge il difetto genetico che determina la malattia, per la quale abbiamo un casistica importante, la più ampia in Europa, avendo già curato 30 persone, bambini ed adulti, con risultati davvero incoraggianti".

Il congresso ha ospitato infine la chiusura di un progetto di prevenzione sul territorio portato avanti dalla Fondazione "OneSight EssilorLuxottica", che per due mesi ha previsto l'impegno di oculisti a Scampia per vistare gratuitamente oltre mille pazienti.