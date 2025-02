Salute mentale, Confepi a governo-Regione Lazio: fondi a comunità

Roma, 11 feb. (askanews) - "Oggi siamo in piazza per rappresentare la voce delle comunità psichiatriche e psicoterapeutiche del Lazio. Siamo qui perché un italiano su sei ormai oggi soffre di un disturbo mentale e per questo motivo vogliamo far sentire la nostra voce. Le comunità fanno un lavoro importante nel Lazio ma in tutta la nazione. Questo è il male del millennio, purtroppo la società ogni giorno ci dimostra che soprattutto i più giovani soffrono di questo male oscuro. Facciamo un appello al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, e alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ci diano ascolto e diano la possibilità a queste comunità di esistere ancora". Lo ha detto Paola Marchetti, presidente di Confepi Salute, a margine della manifestazione di protesta indetta dagli operatori del settore, organizzata fuori dalla sede istituzionale della Regione Lazio.