Salute, Maura: Lazio, stiamo rilanciando consorzio industriale

Roma, 14 mag. (askanews) - "In Regione Lazio stiamo cercando di cambiare le cose, rilanciando il consorzio industriale con una nuova governance e nuovi piani di sviluppo. Intanto abbiamo fatto molto sotto il profilo logistico, sbloccando il nuovo asse autostradale da Valmontone fino all'area di Latina, utile per agevolare il settore produttivo", lo ha detto oggi Daniele Maura, Vicepresidente della commissione Sviluppo economico e attività produttive del Consiglio regionale del Lazio, intervenuto a un The Watcher Talk Salute, il format di The Watcher Post. E sul tema dell'occupazione giovanile nel settore della ricerca e della tecnologia farmaceutica ha aggiunto: "Come Regione abbiamo dato input a questo ambito attraverso Lazio Innova, facendolo diventare un vero incubatore aziendale rivolto alle start up innovative, e abbiamo approvato una legge regionale per favorire la nascita della ITS Academy".