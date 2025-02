Salute, LIRH: la malattia di Huntington non deve più fare paura

Roma, 19 feb. (askanews) - "La malattia di Huntington è una malattia rara, ereditaria, neurodegenerativa, ad oggi ancora priva di una terapia risolutiva. Molte persone non la conoscono, non ne hanno mai sentito parlare, ma in realtà potrebbero averla incontrata senza averla riconosciuta". Lo ha detto Barbara D'Alessio, Presidente della Fondazione LIRH (Lega Italiana Ricerca Huntington), a margine dell'evento "Preserving the Brain: A Call to Action", organizzato in collaborazione con Fondazione Prada.

"Ne abbiamo parlato in un contesto molto prestigioso e importante - ha aggiunto -, quello della Fondazione Prada, nell'ambito del progetto "Preserving the brain", lo scorso 13 febbraio, a Milano, dove le esperienze di persone direttamente coinvolte dalla malattia, ricercatori, clinici e semplici osservatori, sono stati messi a confronto per fare in modo che la malattia di Huntington non faccia più paura".