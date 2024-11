Salute e produttività al centro del dibattito Meridiano Sanità

Roma, 5 nov. (askanews) - Il via ai lavori a Roma del XIX Forum Meridiano Sanità "Health for all Policies: verso una nuova visione strategica del sistema sanitario per la crescita del Paese" con il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Al centro del dibattito la correlazione tra salute e produttività, quali elementi essenziali per sostenere la crescita nel lungo periodo investendo sulle attività di prevenzione e adottando rapidamente le innovazioni in campo scientifico e tecnologico. Ad aprire i lavori Valerio De Molli, Managing Partner e CEO, The European House - Ambrosetti e Teha Group:

"Il Piano Marshall riguarda alcune cose molto concrete. Per iniziare una campagna di comunicazione molto incisiva per riorientare gli stili di vita e i comportamenti degli italiani che su molti indicatori hanno livelli tra i peggiori d'Europa ad esempio sul fumo, sull'obesità, soprattutto sull'obesità infantile. Ad esempio sulla sedentarietà siamo tra i cittadini europei quelli che fanno meno movimento secondo le prescrizioni dell'OMS tutto questo significa avere una percentuale molto più alta di contrarre malattie".

Diversi i panel di giornata con un focus dalla spesa in sanità all'investimento in innovazione e prevenzione con l'intervento del Presidente di AIFA, Robert Nisticò:

"Il tema oggi discusso è il tema dell'accesso, un tema oggi cruciale e noi dobbiamo far sì che l'innovazione arrivi al paziente. Dobbiamo quindi garantire un accesso che sia equo, che non abbia disparità regionali, che sia rapido. Dobbiamo anche avere nuovi schemi per poter favorire un accesso precoce ai farmaci che in ultimo sia sostenibile quindi dobbiamo lavorare in questo senso affinché i pazienti italiani e tutte le persone possano essere garantite dal sistema sanitario nazionale secondo quella che è la nostra Costituzione che dice ovviamente, secondo l'articolo 32, che la salute è un diritto fondamentale".

