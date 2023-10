Salute e prevenzione: nessun controllo per oltre 4 italiani su 10

Milano, 12 ott. (askanews) - La prevenzione riveste un ruolo fondamentale per la nostra salute, ma non per tutti gli italiani "prevenire è meglio che curare". La fotografia scattata dall'ultima edizione dello Stada Health Report non lascia spazio a interpretazioni: più di 4 nostri connazionali su 10 - il 42% del totale - non si sottopongono ad nessun controllo preventivo o screening. Un trend da invertire soprattutto in chiave di sostenibilità economica per il Servizio Sanitario Nazionale.

"E' importante che tutti gli operatori e che il nostro sistema sanitario renda accessibile sia da un punto di vista della disponibilità sia da un punto di vista dei costi l'accesso alla prevenzione - spiega ad askanews Salvatore Butti, General Manager & Managing Director di Eg Stada Group - perchè questo vuol dire prevenire ovviamente anche costi per futuro".

Se il livello di soddisfazione degli italiani nei confronti del servizio sanitario nazionale è in caduta libera, i nostri connazionali sono quelli in Europa più fedeli alla farmacia: "E' molto interessante vedere la fortissima evoluzione che ha avuto, negli ultimi tre anni, dovuto proprio agli effetti pandemici, la farmacia in un ruolo veramente di presidio sanitario sul territorio, nella farmacia dei servizi dove andremo - e già possiamo andare - a fare un elettrocardiogramma con un consulto fatto a distanza da un cardiologo, e un domani anche con il rimborso del Ssn - sottolinea ancora Butti -. Tutto questo per alleggerire la pressione sui nostro pronto soccorso sui nostri ospedali e rendendo la salute di prossimità più reale e realistica per tutti i nostri cittadini, perchè ce n'è assolutamente necessità".

La farmacia può dunque giocare un ruolo cruciale per ridurre la distanza tra italiani e prevenzione. "La farmacia si è dimostrata durante tutto il Covid un hub imprescindibile di salute sul territorio - ci racconta Vladimiro Grieco, presidente di Fenagifar -: ha ampliato i servizi che erano a disposizione per il cittadino e sempre più sta cercando di ritagliarsi con forza un ruolo all'interno del Sistema Sanitario Nazionale da una parte di prevenzione e di analisi di prima istanza, dall'altra - dove si riscontrano problematiche più importanti - di veicolo di informazione e di consiglio verso un medico di medicina generale e verso il medico di fiducia".

L'Health Report, giunto alla sua nona edizione, è solo una delle numerose iniziative lanciate dalla multinazionale farmaceutica Eg Stada per diffondere la cultura della prevenzione.

"Come Eg Italia sui temi della prevenzione abbiamo delle attività in essere molto importanti - puntualizza ancora il General Manager & Managing Director di Eg Stada Group -: come ad esempio il 'Tour della Salute' che anche quest'anno ha toccato 20 città in Italia in tutte le regioni italiane, con dei tour itineranti e consulti gratuiti per la cittadinanza proprio per andare nell'ottica della prevenzione".