Salumi Veroni, il nuovo concept è "La sostanza dell'aperitivo"

Parma, (askanews) - Veroni si presenta quest'anno al Cibus di Parma con una mortadella gigante di novecento chili per lanciare il nuovo concept promozionale dei suoi prodotti di qualità. L'azienda di Correggio punta a sviluppare il segmento degli affettati confezionati proponendo i propri salumi come ingredienti fondamentali dell'aperitivo.

Dopo lo spazio conquistato nel mercato statunitense anche grazie alle sponsorizzazioni nel mondo del tennis in diversi tornei come Indian Wells e Cincinnati Open, Veroni lancia in Italia il claim "La sostanza dell'Aperitivo". Partendo da Roma con una campagna di urban advertising e la partnership con i principali locali della movida della capitale, con un servizio di delivery express e una distribuzione rapida e capillare dei salumi Veroni nei locali partner. Lo storico marchio emiliano, che proseguirà la campagna in altre città italiane, è anche il fornitore ufficiale degli internazionali di Roma di tennis, con una lounge dedicata al concept dell'aperitivo.

Maria Vittoria Zini, ufficio marketing di Veroni, delinea le nuove abitudini dei clienti: "I consumatori cercano prodotti sempre più premium, quindi c'è una ricerca sicuramente sulla qualità del prodotto e del salume. Proprio per questo vogliamo approcciare il mondo dell'aperitivo perché il consumatore sta cercando questi aspetti gourmet e premium nei salumi. Poi chiaramente cerca un prodotto anche ecosostenibile, quindi noi stiamo lavorando molto sui pack delle nostre vaschette di affettato e che riducono del 75% la percentuale di di plastica nelle nostre vaschette".

Veroni è il marchio leader negli Stati uniti dei salumi di qualità confezionati. Anche il New York Times ha celebrato la mortadella italiana, che negli Usa ha registrato un boom di esportazioni, passate dalle 786 tonnellate del 2019 alle 1.200 del 2022.