Salone Giustizia, avv. Mannocchi: nostra iniziativa sia modello

Roma, 26 ott. (askanews) - L'avvocato Massimo Mannocchi, Founder MFLaw StapA, è intervenuto nell'ambito del Salone della Giustizia alla tavola rotonda "Avvocatura per lo sviluppo delle imprese".

"Abbiamo sentito l'opportunità di relazionare su una iniziativa che è abbastanza originale. Lo studio di cui io sono presidente si è trasformato recentemente da associazione professionale che era in società per azioni tra avvocati". Così Mannocchi a margine del panel. "Può aprire la strada anche ad iniziative di altri professionisti che come noi hanno avvertito e avvertono l'esigenza di creare un passaggio generazionale".