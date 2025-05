Salmo presenta l'album RANCH: ogni volta è come se ripartissi daccapo

Milano, 7 mag. (askanews) - Distante dal classico immaginario western, RANCH rimanda a qualcosa di profondamente intimo e autentico per Salmo: è il suo rifugio in collina, nel cuore della Sardegna, dove ha scelto di isolarsi negli ultimi tempi, lontano dai riflettori e dagli algoritmi social, per guardarsi dentro, riconnettersi con la propria essenza, ripartire da sé, dalla famiglia, dalla sua musica. Per Salmo RANCH è una zona franca, l'abbraccio di una casa dove poter mettere tutto in pausa, ripensare le priorità, cambiare mentalità e abitudini, fare ordine e dare vita a un'esplosione di creatività.

Eterogeneo, ruvido, tagliente, sincero, RANCH è la fotografia sonora di un artista che non vuole essere incasellato, che cambia pelle ad ogni traccia, attraversando generi e stati d'animo con la sola bussola della sua ispirazione. Con RANCH Salmo torna sulle scene e lo fa a modo suo: nuova estetica, un unico feat (Kaos in BYE BYE) e 16 brani a comporre una tracklist essenziale, solo musica, tutta autenticità.

Per immergersi completamente nel viaggio sonoro e visivo di RANCH, ciascuna delle sedici tracce prende vita in un video dedicato: 16 visioni e 16 storie che si intrecciano in un unico flusso narrativo.

Il primo assaggio è arrivato proprio con l'opening track "ON FIRE", un banger che accende a tutta velocità il motore dell'album fissando da subito il tono del progetto, a celebrare l'artista che vive per l'arte. Il videoclip di ON FIRE -una produzione Maestro per la regia di YouNuts!- vede Salmo assoluto protagonista delle sequenze a dettare il flow incendiando letteralmente la scena.

Mai stanco di esplorare nuovi mondi e linguaggi, anche recentemente Salmo ha dato prova della sua abilità nel raccontare storie nella serie Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco, in qualità di attore e music supervisor. "Lavorare a questo progetto mi è servito tantissimo, mi ha cambiato. Dico di più: nel lavorare al disco, in certi momenti ho seguito la strada del mio personaggio Snake, che si isola per necessità e anche per ritrovare sé stesso".

Con l'uscita di RANCH l'attesa cresce anche sul fronte live, dove Salmo è da sempre sinonimo di potenza e spettacolo. Il primo grande appuntamento in agenda è LEBONSKI PARK, in scena il 6 settembre 2025 a Milano (Fiera Milano Live) e prodotto da Vivo Concerti e Lebonski 360. Un evento fuori scala che supera i confini del concerto per trasformarsi in esperienza immersiva e più che mai totalizzante nell'universo di Salmo. Un parco a tema a lui interamente dedicato, tra scenografie sorprendenti, richiami visivi alla sua discografia e una messa in scena che traduce l'universo di RANCH in spettacolo puro.

Dopo il LEBONSKI PARK, l'avventura live proseguirà in giro per il mondo con il SALMO WORLD TOUR 2025, la nuova tournée (annunciata oggi) e prodotta da Vivo Concerti e Lebonski 360 che tra ottobre e dicembre vedrà Salmo portare RANCH e il meglio del suo repertorio nei palasport di tutta Italia e fuori dai confini nazionali, sui palchi più infuocati d'Europa e degli States: l'occasione perfetta per lasciarsi travolgere dalla potenza di fuoco di Salmo, proprio dove dà il meglio di sé: on stage.