Salesforce con Qualitas Energy per sei impianti solari in Italia

Milano, 19 giu. (askanews) - Salesforce punta sull'Italia per accelerare la transizione energetica, con il primo accordo europeo per l'acquisto di energia virtuale siglato con Qualitas Energy, piattaforma di investimento globale nelle energie rinnovabili e infrastrutture sostenibili. L'intesa, di 15 anni, fornirà a Salesforce un nuovo portafoglio di investimenti in energia solare, in sei siti italiani in Sicilia, Lazio e Piemonte. Progetti che saranno avviati tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. L'accordo è stato annunciato da Vanessa Fortarezza, Country Leader di Salesforce Italia, durante il World Tour Milano 2024.

"Da tantissimo tempo noi siamo impegnati sulla sostenibilità e quattro anni fa siamo diventati una net zero company, cioè cerchiamo di controllare l'impatto delle nostre attività nei paesi in cui operiamo. Per questa ragione in Italia abbiamo deciso di investire con questo contratto di 15 anni con Qualitas Energy per costruire sei parchi a energia solare in tre regioni, Piemonte, Lazio e Sicilia. Parchi che produrranno 27 megawatt di energia pulita e andranno ad alimentare 4.200 case e produrranno una riduzione di Co2 di 21.500 tonnellate all'anno. Abbiamo anche destinato 400mila euro ad attività legate alla sostenibilità, alle comunità locali e nelle Ong locali italiane".

Al fianco di Salesforce c'è Qualitas Energy che accompagna le imprese nel percorso di transizione energetica. Carlos Gutiérrez, VP of Portfolio Management di Qualitas Energy. "Abbiamo raggiunto un importante obiettivo. Abbiamo aperto un hub operativo in Italia nel 2022 e da allora abbiamo creato ottime relazioni con le imprese come Salesforce per permetterle di centrare i loro obiettivi di sostenibilità. Questo che annunciamo oggi è uno dei primi accordi di acquisto virtuale di energia firmati in Italia e sarà un successo. Il nostro impegno è investire nella decarbonizzazione, per aiutare la società e le aziende nel loro percorso di transizione energetica". E grazie all'accordo con Qualitas Energy, Salesforce ribadisce il proprio impegno nell'utilizzo di energia rinnovabile al 100 per cento.