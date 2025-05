Salesforce, agenti AI per la trasformazione digitale delle imprese

Milano, 29 mag. (askanews) - Agenti AI per aiutare le imprese a cavalcare l'onda della tecnologia, senza perdere il tocco umano. Al centro del World Tour Milano di Salesforce c'è Agentforce, l'ecosistema di agenti AI integrato nella piattaforma Salesforce, per supportare le imprese nel loro percorso di trasformazione digitale.

Vanessa Fortarezza, country general manager di Salesforce Italia: "Per noi la visione dell'intelligenza artificiale è una visione inclusiva: l'intelligenza artificiale serve molto e rappresenta un aiuto per gestire task ripetitive e a basso valore aggiunto. L'idea è che le persone si debbano concentrare su attività più strategiche. Agenforce è un sistema che permetterà alle aziende, pmi o grandi, di automatizzare moltissimi processi. Ad esempio c'è un progetto che stiamo facendo con Confindustria, Expand, che ha il compito, attraverso l'analisi dei dati, di permettere alle aziende e alle piccole medie imprese di capire come trovare nuovi spazi per i loro prodotti sui mercati internazionali".

L'intelligenza artificiale non è soltanto una leva di efficienza, ma uno strumento che permette alle imprese di differenziarsi e crescere. Al World Tour Milano sono stati oltre 5mila i partecipanti, con partner e clienti di Salesforce che hanno portato sul palco la loro storia di innovazione. Lorenzo Giorda, Global digital marketing director di Lavazza group. "In Lavazza siamo abituati dal 1895 a tenere insieme tradizione e innovazione. Anche in questo caso, l'intelligenza artificiale è una innovazione che stiamo abbracciando, ma partiamo sempre dalla tradizione. Grazie alla tecnoloiga e a Salesforce partiamo dai dati e cerchiamo di trovare insight che ci permettano di costruire un'esperienza personalizzata e omnicanale per i nostri clienti in giro per il mondo".

Salesforce collabora con le istituzioni per aiutare definire standard etici e normativi chiari nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, anche contribuendo all'AI Act dell'Unione Europea.