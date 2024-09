Sale a 8 il bilancio dei morti per la tempesta Boris in centro Europa

Vienna, 15 set. (askanews) - E' salito a otto il bilancio delle vittime nei Paesi dell'Europa centrale dopo che giorni di forti piogge hanno causato allagamenti diffusi e costretto a evacuazioni di massa. Le inondazioni hanno causato sei vittime in Romania, una in Austria e un'altra in Polonia. Nella Repubblica Ceca, la polizia ha dichiarato che quattro persone travolte dalle acque risultano disperse.

Diversi Paesi dell'Europa centrale sono già stati colpiti da gravi inondazioni, tra cui Austria, Repubblica Ceca, Polonia e Romania. La Slovacchia e l'Ungheria potrebbero essere le prossime, a causa di un sistema di bassa pressione proveniente dall'Italia settentrionale che ha scaricato piogge record nella regione da giovedì.