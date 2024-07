Ryan Reynolds e Hugh Jackman in Sudcorea per "Deadpool and Wolverine"

Seoul, 4 lug. (askanews) - Accoglienza calorosa a Seoul, in Corea del Sud, per gli attori Ryan Reynold e Hugh Jackman, arrivati insieme al regista Shawn Levy per promuovere il loro nuovo film "Deadpool and Wolverine".

Le due star a un certo punto si sono anche mostrate in abiti tradizionali per omaggiare il luogo che li ha ospitati.

L'australiano Jackman, che ha interpretato diverse volte il mutante Wolverine con gli artigli nella saga cinematografica degli X-Men, ha spiegato in conferenza stampa che tornare a vestirne i panni in questo film lo ha reso davvero felice.

"Sono così entusiasta di tornare a interpretare un ruolo che non pensavo avrei più interpretato - ha detto - ma che ho abbracciato con tutto il mio cuore e non sono mai stato più felice di interpretare questo ruolo, non sono mai stato più orgoglioso di un film su Wolverine o di un film in cui Wolverine è presente come questo. E sono così entusiasta che possiate scoprirlo e scoprire lati del personaggio che non abbiamo mai esplorato prima".

Dopo "Wolverine - L'immortale", un sequel di "X-Men le origini - Wolverine", "X-Men - Giorni di un futuro passato" e "Logan: The Wolverine", Jackman aveva pensato di dire addio al personaggio, ma ha ripreso il ruolo in "Deadpool and Wolverine", diretto da Shawn Levy, accanto al Deadpool Ryan Reynolds. Il nuovo film esce nelle sale il 26 luglio.