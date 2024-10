Rutte (Nato): Trump sa che il sostegno a Kiev è per il bene di tutti

Milano, 10 ott. (askanews) - Il capo della Nato Mark Rutte ha detto di "non essere preoccupato" per la possibilità che Donald Trump ritiri il sostegno all'Ucraina se verrà rieletto presidente degli Stati Uniti a novembre, perché Trump capisce che "non è solo per l'Ucraina, ma anche per loro". Parlando dopo l'incontro con il primo ministro britannico Keir Starmer e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Londra, Rutte ha aggiunto che non c'è stato alcun cambiamento nella politica della Nato sull'uso di armi a lungo raggio da parte dell'Ucraina per colpire obiettivi in Russia, affermando che "dipende sempre dai singoli alleati" che forniscono tali armi.