Rutte: attacco a Polonia o alleati? Risposta Nato sarebbe devastante

Varsavia, 26 mar. (askanews) - Il Segretario generale della Nato Mark Rutte ha avvertito che l'Alleanza di difesa occidentale risponderà con un colpo "devastante" a qualsiasi attacco della Russia alla Polonia o a un altro alleato.

"Se qualcuno dovesse sbagliare i calcoli e pensare di farla franca con un attacco alla Polonia o a qualsiasi altro alleato sarà affrontato con la piena forza di questa feroce alleanza", ha dichiarato a Varsavia, dopo l'incontro con il primo ministro polacco Donald Tusk.

"Questo deve essere molto chiaro a Vladimir Vladimirovich Putin e a chiunque altro voglia attaccarci" ha aggiunto Rutte. Il capo della Nato ha inoltre indicato la Polonia come Paese esemplare in merito ai contributi alla difesa: "Gli investimenti nella difesa sono lì come esempio per tutti gli alleati" ha detto.