Russia, attivista di Memorial Oleg Orlov condannato a 2 anni e 6 mesi

Roma, 27 feb. (askanews) - L'attivista per i diritti umani e vicepresidente del Centro Memorial Oleg Orlov è stato condannato a due anni e sei mesi di colonia penale per "reiterate azioni di discredito" dell'esercito russo, formula che indica di prassi

posizioni contrarie alla guerra in Ucraina.

La condanna di Orlov, 70 anni, arriva al secondo esame del caso, il primo processo si era concluso con una multa di 150mila rubli, ma il verdetto era stato contestato dalla Procura russa.

Orlov, definito "agente straniero" dalla Russia, in un'intervista ad Afp nella sua casa aveva affermato che le autorità erano determinate a condannarlo "prima delle elezioni".

"La fretta con cui hanno iniziato a prepararlo ora, quanto velocemente hanno finito la seconda indagine, suggerisce che vogliono condannarmi prima delle elezioni, questo è sicuro. Vogliono farlo qualche settimana prima delle elezioni, quindi sarò condannato questo mese", aveva predetto il 12 febbraio.

"Non abbiamo scelta se non continuare a combattere. Altrimenti, come ho detto, ed è vero, per cosa abbiamo combattuto tutti questi anni?".