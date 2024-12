Krasnodar Krai (Russia), 18 dic. (askanews) - Il personale e i volontari del Ministero russo delle situazioni di emergenza sono coinvolti in un'operazione per ripulire migliaia di tonnellate di petrolio che si sono riversate in mare e hanno contaminato quasi 50 chilometri di spiagge dopo che due petroliere, che trasportavano circa 9.000 tonnellate di petrolio, sono naufragate in una tempesta. Le operazioni si svolgono nell'area di Krasnodar Krai sul litorale che affaccia sul Mar Nero.