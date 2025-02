Rubiales in aula per bacio a Hermoso, lei: non dovrebbe mai accadere

Madrid, 3 feb. (askanews) - A Madrid si è aperto il processo nei confronti dell'ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales, accusato di aver dato un bacio non consensuale alla calciatrice della nazionale spagnola, Jennifer Hermoso, durante la premiazione del Mondiale di calcio femminile il 23 agosto 2023.

La giocatrice ha testimoniato:

"Sentivo che era totalmente fuori luogo - ha detto davanti ai giudici - sapevo che il mio capo mi stava baciando e questo non accade o non dovrebbe accadere in alcun contesto sociale o lavorativo".

La procura di Madrid ha chiesto due anni e mezzo di carcere per l'ex dirigente, accusandolo di aggressione sessuale e di coercizione per le presunte pressioni a cui l'atleta sarebbe stata sottoposta.

"Un bacio sulle labbra si dà solo quando lo decido io", ha scandito Hermoso in aula. La procura in passato ha parlato anche delle pressioni da parte di Rubiales e del suo staff sulla famiglia e sugli amici della giocatrice.