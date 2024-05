Rome Business School: Master aumenta chance di lavoro e carriera

Roma, 7 mag. (askanews) - Presentarsi all'appuntamento con il mondo del lavoro con una solida base di competenze manageriali e imprenditoriali può fare davvero la differenza. A testimoniarlo i dati dell'Employment Report 2024 di Rome Business School che dà conto dell'impatto che Master e MBA hanno avuto sulla carriera degli oltre duemila studenti provenienti da circa 160 Paesi, con un'età media di 33 anni, che li hanno frequentati lo scorso anno. Finanza, Marketing, Risorse umane, Innovazione, Project Management, Arte, Media, Moda, Sostenibilità ed Energia sono solo alcune delle aree di specializzazione offerte da RBS ai suoi studenti.

"Abbiamo riscontrato dai dati dell'Employment Report 2024 - dichiara ad askanews Antonio Ragusa, Dean di Rome Business School - che Rome Business School è ancora una volta in grado di generare un forte impatto sulla crescita professionale degli studenti. Giusto qualche dato: già prima della fine del programma il 70% degli studenti ha trovato un'opportunità di lavoro, il 76% ha avuto anche importanti sviluppi salariali che in media si attestano a +27% rispetto al livello salariale d'ingresso. Nella composizione dei nostri programmi - prosegue - la percentuale femminile adesso si attesta intorno al 60% e un dato particolarmente interessante dell'Employment Report 2024 è anche legato alla capacità imprenditoriale delle nostre studentesse. Con il programma RBS4Entrepreneurship, un incubatore aziendale interno, abbiamo visto che il 64% degli studenti che accedono a questo programma sono donne e hanno creato le loro startup che stanno avendo successo nel mercato".

Nelle aule di Rome Business School si incontrano giovani con formazione ed esperienze diverse, acquisite in aree geografiche anche molto distanti tra loro. La fotografia scattata dal Report 2024, mostra una prevalenza di italiani (36%), seguiti da europei (30%), americani (12%) e in percentuale uguale asiatici e africani (11%). L'83% degli studenti oggi lavora in aziende che operano a livello globale e il 72% in multinazionali.

"Questi risultati sono il frutto di un Career Center che negli anni si è attestato come centro di eccellenza all'interno della scuola e nel perimetro dell'higher education italiana. Il tassello fondamentale di questo servizio - conclude Antonio Ragusa - è il forte collegamento con le imprese. RBS ha più di mille aziende partner e ogni anno è in grado di fornire agli studenti migliaia di offerte di lavoro e di stage. Nel corso del 2023 più di 6.000 offerte di lavoro per gli studenti".

Un network di 1.047 aziende affianca Rome Business School nelle attività pensate per facilitare l'ingresso degli studenti nel mondo del lavoro.