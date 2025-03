Roma, protesta di Animal Equality: stop alla strage di pulcini

Roma, 25 mar. (askanews) - Protesta dell'organizzazione Animal Equality a Roma, in piazza della Repubblica, davanti all'ingresso di "Agricoltura È", il villaggio del ministero dell'Agricoltura dedicato a celebrare il made in Italy.

Al grido di "Basta ritardi, fermiamo la strage, i pulcini non sono scarti", attiviste e attivisti ieri hanno mostrato confezioni di uova e piume finte sporche di sangue artificiale come simbolo delle brutali pratiche che ancora oggi vengono compiute sugli animali nell'industria delle uova e hanno chiesto al governo di intervenire con la pubblicazione dei provvedimenti necessari ad applicare il divieto di abbattimento dei pulcini maschi, come stabilito dalla legge del 2022.

Secondo l'organizzazione, ogni anno in Italia oltre 30 milioni di pulcini sono condannati a essere abbattuti appena nati, perché considerati come scarti dall'industria zootecnica.

Dopo la protesta di febbraio scorso, Animal Equality è tornata in strada contro la mancata pubblicazione dei provvedimenti prevista entro il 7 aprile 2024 per dare applicazione alla legge 4 agosto 2022, n.127, che istituisce il divieto di uccisione dei pulcini maschi per triturazione in Italia entro la fine del 2026. Si sono susseguite inoltre diverse interrogazioni con cui vari parlamentari hanno chiesto al governo come intende attuare il divieto previsto dalla legge, con particolare riferimento alle questioni legate all'etichettatura delle uova, alla ricollocazione dei pulcini, alle tecnologie di ovo sessaggio e all'adattamento degli incubatoi richiesti dalla norma.