Roma, omaggio dei parlamentari centrosinistra alla targa di Spinelli

Roma, 25 mar. (askanews) - "Riappropriamoci del Manifesto di Ventotene", "Viva il Manifesto di Ventotene", questi alcuni degli slogan scanditi dai parlamentari del centrosinistra alla manifestazione organizzata dal Movimento Europeo, guidato da Pier Virgilio D'Astoli, in via Uffici del Vicario, davanti alla lapide dedicata ad Altiero Spinelli, che con Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, hanno gettato le basi per un'Europa unita, democratica e solidale.

Tra i parlamentari che hanno aderito all'iniziativa c'erano tra gli altri Laura Boldrini, Simona Bonafè, Chiara Braga, Federico Fornaro, Roberto Morassut, Arturo Scotto del Pd; Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova di +Europa; Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Filiberto Zaratti di Avs; Ivan Scalfarotto di Iv.

In contemporanea, si sono tenute iniziative parallele di fronte al Palazzo Altiero Spinelli del Parlamento europeo a Bruxelles e a Milano, al Cimitero Monumentale presso la tomba di Eugenio Colorni.