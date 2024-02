Roma, la protesta dei trattori passa anche a Porta Pia

Roma, 9 feb. (askanews) - I quattro trattori (del presidio di Riscatto agricolo) che in corteo sono arrivati in centro a Roma, passando anche davanti al Colosseo, hanno "sfilato" a Porta Pia. Sui trattori le bandiere italiane e cartelli con scritto "Senza agricoltori, niente cibo, niente futuro" e "No ai contributi per non coltivare".

Il passaggio in un luogo simbolico del Risorgimento riporta con la mente al 20 settembre 1870, la celebre "Breccia di Porta Pia", quando l'esercito del Regno d'Italia aprì un varco attraverso le mura aureliane e riuscì a entrare nella futura capitale d'Italia, che era capitale dello Stato Pontificio. Questa presa di Roma è ricordata in mezzo alla piazza, (nell'immagine a destra dei trattori), da una statua a memoria dei Bersaglieri, che portarono a termine l'impresa.

Intanto, a Palazzo Chigi è stato convocato il tavolo fra governo e le principali organizzazioni agricole, presieduto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.