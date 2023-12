Roma, 5 dic. (askanews) - "È una manifestazione molto importante che raccoglie componenti diverse della nostra società, l'antisemitismo non colpisce solo gli ebrei ma colpisce tutti noi, la nostra democrazia per questo dobbiamo ritrovarci uniti e dire con forza no all'antisemitismo". Così Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sannt'Egidio alla manifestazione organizzata a Roma in Piazza del Popolo contro l'antisemitismo.