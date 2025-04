Roma, al via la manifestazione del M5s contro il piano di riarmo

Roma, 5 apr. (askanews) - Bandiere del Movimento 5 stelle, bandiere della pace, cartelli e striscioni contro il riarmo, a difesa dell'Onu e per chiedere investimenti in istruzione e sanità: a Roma al via da piazza Vittorio Emanuele II la manifestazione organizzata dal M5s: un corteo verso i Fori Imperiali contro le scelte della Commissione europea e del governo italiano in materia di politica internazionale e di investimenti per le spese militari.

"Questa è stata una piazza che abbiamo messo a disposizione di tutti e sono contento che le forze principali di opposizione siano qui rappresentate. Stiamo piantando un pilastro molto solido, fermo, per costruire una alternativa di governo", ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti alla partenza della manifestazione contro il riarmo.

Tra i politici attesi in piazza e sul palco ci sono i soci fondatori di Alleanza Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, ma anche Maurizio Acerbo, attuale segretario di Rifondazione comunista. Annunciata al corteo anche una delegazione del Partito democratico guidata dal capogruppo al Senato Francesco Boccia e composta da parlamentari e componenti della segreteria nazionale. Tra gli speaker che avranno spazio ai Fori imperiali attivisti, giornalisti e intellettuali non solo strettamente "di area" (come Marco Travaglio, Tomaso Montanari, Barbara Spinelli) ma provenienti dal mondo pacifista e cattolico come Alex Zanotelli e Flavio Lotti, dall'arcipelago ambientalista come Giuseppe Onufrio di Greenpeace, dall'Anpi con il suo presidente Gianfranco Pagliarulo, o dal mondo della cultura e della tv come lo storico Alessandro Barbero o il divulgatore scientifico Mario Tozzi. E ancora: previsti interventi dell'economista Jeffrey Sachs e dell'eurodeputato belga del Partito del Lavoro Marc Botenga.