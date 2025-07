Rocca: sistema Giubileo replicabile, guai a metterci su cappello

Roma, 29 lug. (askanews) - "Mi auguro che il sistema Giubileo sia replicabile. Qui non c'è nessuna corsa a mettere il cappello, tutte le istituzioni stanno lavorando perché questo non è il successo solo di una persona, di una istituzione o di Roma in quanto tale, ma di un'intera comunità nazionale che si appresta a ospitare probabilmente un milione di giovani. Guai a chi cercasse di mettere un cappello politico o a trarre un vantaggio politico soprattutto da queste donne e uomini che lo fanno senza guardare al colore politico". Così il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine di un evento a Tor Vergata. "Il dovere istituzionale è rispettare il lavoro del volontariato senza mai mettere un cappello politico. Per chi fa pubblica amministrazione il modello Giubileo, a livello istituzionale, è come vivere un sogno ad occhi aperti. È una conferenza dei servizi permanente in cui si velocizzano procedure che in circostanze diverse ci vorrebbero mesi" ha concluso.