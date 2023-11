Risultati sopra le aspettative per Nintendo e stime riviste

Tokyo, 7 nov. (askanews) - Nintedo ringrazia Supermario. Il colosso giapponese dei videogiochi ha rivisto al rialzo le stime annuali grazie al successo del film con protagonista l'idraulico saltellante, il suo personaggio di punta, per sostenere le vendite di giochi. Nintendo ha registrato un aumento del 18% dell'utile netto per il primo semestre fiscale e ha alzato le previsioni sugli utili netti per l'intero anno dopo le forti vendite dei suoi nuovi giochi "Zelda" e "Pikmin" nella prima metà dell'anno.

La domanda è rimasta forte per i giochi della Nintendo Switch. Nintendo prevede di vendere 15 milioni di pezzi tra console e accessori per l'anno fiscale fino a marzo 2024, cruciali saranno le vendite durante il periodo dello shopping di Natale. I cavalli di battaglia su cui punta saranno il remake di Super Mario RPG e le novità riguardanti i Pokemon.