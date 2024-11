Rinnovabili, Rossi (FdI): semplificazione e investimenti

Roma, 27 nov. (askanews) - "Siamo il Paese della burocrazia e per fare passi avanti e investire nelle rinnovabili e in un'economia sostenibile c'è bisogno di sciogliere quei lacci che tengono fermo il sistema. Il Dl Ambiente va in questa direzione, semplificando le procedure e contribuendo anche sulla sfera che riguarda le nostre regioni che vanno a legiferare e a portare il loro contributo. Stiamo imboccando la direzione giusta e i risultati si iniziano a vedere". Lo ha detto questa mattina Fabrizio Rossi, Deputato di Fratelli d'Italia, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post.

"Si deve cercare di sposare nella maniera più collegiale possibile l'innovazione e l'investimento nelle nuove tecnologie e nelle fonti rinnovabili, in concomitanza con i territori che devono comprendere che c'è bisogno di investire in quella direzione per tanti motivi: dalla decarbonizzazione all'abbattimento della bolletta. Dobbiamo andare in questa direzione anche con questo decreto, che deve rispettare i territori ma deve facilitare chi vuole investire nelle rinnovabili".