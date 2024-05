Rinnovabili, Girotto (M5S): nessun record nuovi impianti

Roma, 31 mag. (askanews) - "A pochi giorni dalle elezioni europee, chissà perché, esce in lungo e largo la notizia che l'Italia avrebbe fatto nell'ultimo anno, il record di installazioni di nuovi impianti di produzione energetica rinnovabile. Peccato sia un falso clamoroso, visto che nel 2010, dati ufficiali, installammo più di 9 (nove) GW di fotovoltaico, che tra l'altro allora costava il 400%, 500% in più di oggi, e quindi potremmo fare ancora di più. Il vero record, di cui però il governo non parla mai, è quello del fatto che paghiamo molto di più l'elettricità rispetto al resto dell'Europa, le che aziende quindi godono di un vantaggio competitivo enorme. Altro che record quindi, con gli ultimi provvedimenti (DL Agricoltura e relativo ostracismo agli impianti a terra ed ennesimo voltafaccia, purtroppo con effetti in pratica retroattivi, sui crediti fiscali superbonus), gli investitori staranno alla larga dall'Italia, andranno all'estero, e il nostro svantaggio di costo energetico, aumenterà".

Lo dichiara in un video Gianni Girotto, Coordinatore Comitato Transizione Ecologica M5S.