Rinnovabili, Fabris (Renexia): capacità enormi eolico offshore

Roma, 9 lug. (askanews) - "L'eolico offshore non è ancora stato sufficientemente utilizzato tra le nuove tecnologie disponibili in Italia, eppure ha capacità enormi non sfruttate, non impatta sul paese, il nostro impianto per capirci è a 80 km da Trapani, sviluppa soluzioni innovative ed ha una potenza nel caso di Medwind di 2,7 GW, esattamente il fabbisogno di Regione Sicilia".

Sono le considerazioni alla base dell'intervento di Mauro Fabris, direttore affari istituzionali e mercato regolato di Renexia, in occasione del convegno "Sicilia e Mediterraneo. Rinnovabili, innovazione e green jobs per la blue economy", promosso da Fondazione UniVerde e Stazione Zoologica Anton Dohrn - Napoli con main partner Renexia e con event partner Marnavi.