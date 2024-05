Rimini, al via la 41esima edizione di Macfrut

Rimini, 9 mag. (askanews) - La filiera mondiale dell'ortofrutta si incontra a Macfrut al Rimini Expo Centre dall'8 al 10 Maggio 2024. Una 41esima edizione con numeri da record: 1.400 espositori in rappresentanza dell'intera filiera; crescita dell'area espositiva a 34mila metri quadrati netti con spazi sold out da almeno tre mesi; una presenza sempre più massiccia di espositori esteri tanto da rappresentare il 40% del totale e fare di MacFrut l'evento agrifood più internazionale nel panorama italiano. Presenti 1.500 top buyer e un centinaio di eventi nel corso della tre giorni fieristica che vuole coniugare business, conoscenza e networking attraverso una piattaforma B2B.

All'evento ha partecipato anche la McGarlet, azienda italiana che importa, e distribuisce in Italia frutta esotica proveniente da tutto il mondo. Davide Garletti, CEO di McGarlet, ha dichiarato: "Il mondo della frutta esotica ha ricevuto un forte aumento delle richieste, soprattutto per quanto riguarda avocado e mango, che sono i nostri prodotti principali. La nostra mission è quella di cercare e scoprire le prossime tendenze di mercato, per riuscirci abbiamo costruito delle relazioni sempre più forti con i paesi produttori".

Sui rapporti avviati con i paesi produttori dall'azienda, si è soffermata Martina Garletti, Purchasing Manager di McGarlet: "Per noi è fondamentale il rapporto con i produttori, tutti i giorni interagiamo con loro perché ci sono costantemente aggiornamenti e sfide nuove da affrontare. Per noi è importante valorizzare il lavoro della filiera, siamo orgogliosi di portare avanti le produzioni delle persone che lavorano insieme a noi".

Macfrut rappresenta un'occasione anche per conoscere storie imprenditoriali italiane che, giorno dopo giorno, si confrontano con le sfide del settore agrifood, così come testimoniato da McGarlet, azienda italiana che ha deciso di specializzarsi nel super esotico.